Представники координації проектів ОБСЄ в Україні передали підрозділам кіберполіції Національної поліції України 194 одиниці спецтехніки для протидії кіберзагрозам.

Як повідомляє департамент комунікації МВС України, обладнання надійшло 19 липня в рамках проекту "Розбудова спроможностей кіберполіції".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подякував іноземним партнерам за підтримку.

Поліція отримала спецобладнання для протидії кіберзагрозам Фото Андрія Новицького

"Сьогодні ми заявляємо про черговий етап нашого співробітництва, про передачу спеціального цифрового обладнання для кіберполіції. Дуже важливо, що Україна впевнено інтегрується у світову боротьбу з кіберзлочинністю. Ці кроки ми робимо дуже швидко і дуже впевнено, адже і від нас залежить безпека в усьому світі та Європі", – заявив він.

Голова Нацполіції Сергій Князєв запевнив, що надана техніка дозволить швидше реагувати на кіберзагрози, та запропонував фахівцям з закордону стати викладачами для майбутніх поліцейських.

"Поліція тільки виграє, якщо наша взаємодія продовжиться. Можливо, ви будете зацікавлені долучитися до роботи з реформування поліцейської освіти. Не так давно я анонсував створення в Україні першої Поліцейської академії. І буду радий запросити фахівців з закордону у якості викладачів", – заявив він.

З вересня 2016 року працівники Департаменту кіберполіції проходили курси з підвищення кваліфікації на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Курсанти пройшли складний попередній відбір і 760 годин навчалися на 4-місячному курсі підготовки.

Посол Великої Британії Джудіт Гоф зазначила, що 186 представників кіберполіції з гідністю пройшли всі навчання.

"48% усіх курсантів отримали оцінки "відмінно" й лише 3% поліцейських не змогли завершити цей курс", – сказала вона.

"Ми бачимо позитивні зміни в реформуванні силового відомства України, адже серед наших учнів були жінки – і це дуже важливо! Ми раді, що у нас є можливість разом з Україною боротися проти кіберзлочинності", – додала дипломат.

Гоф сказала, що навчання в Харкові та тренінги за участю британських експертів у Києві дозволили українським кіберполіцейським опанувати нові навички та вміння, а нове обладнання допоможе застосовувати їх у роботі.

Працівники кіберполіції переконані, що готові протистояти злочинам, що націлені на електронне управління, електронне банківське обслуговування, електронну комерційну діяльність та інші високотехнологічні галузі.

У березні 2017 року в рамках проекту "Розбудова спроможностей кіберполіці" міжнародні донори вже передали близько 130 позицій інформаційних та комунікаційних технологій Департаменту кіберполіції.

Але 27 червня Україну струснув потужний вірус "Petya", який вразив, зокрема, урядові, банківські установи та підприємства, а потім перекинувся й на інші країни. Деякі компанії досі оговтуються від наслідків цієї атаки.

Олена Рощенко, УП