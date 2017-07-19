Представители координации проектов ОБСЕ в Украине передали подразделениям киберполиции Национальной полиции Украины 194 единицы спецтехники для противодействия киберугрозам.



Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, оборудование поступило 19 июля в рамках проекта "Развитие возможностей киберполиции".



Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил иностранных партнеров за поддержку.

Полиция получила спецоборудование для отражения киберугроз Фото Андрея Новицкого, НПУ

"Сегодня мы заявляем об очередном этапе нашего сотрудничества, о передаче специального цифрового оборудования для киберполиции. Очень важно, что Украина уверенно интегрируется в мировую борьбу с киберпреступностью. Эти шаги мы делаем очень быстро и очень уверенно, ведь и от нас зависит безопасность во всем мире и Европе", – заявил он.

Глава Нацполиции Сергей Князев заверил, что предоставленная техника позволит быстрее реагировать на киберугрозы, и предложил специалистам из заграницы стать преподавателями для будущих полицейских.



"Полиция только выиграет, если наше взаимодействие продолжится. Возможно, вы будете заинтересованы присоединиться к работе по реформированию полицейской образования. Не так давно я анонсировал создание в Украине первой Полицейской академии. И буду рад пригласить специалистов из-за рубежа в качестве преподавателей", – заявил он.

С сентября 2016 года сотрудники Департамента киберполиции проходили курсы повышения квалификации на базе Харьковского национального университета внутренних дел. Курсанты прошли сложный предварительный отбор и 760 часов учились на 4-месячном курсе подготовки.



Посол Великобритании Джудит Гоф отметила, что 186 представителей киберполиции с достоинством прошли все обучение.



"48% всех курсантов получили оценки "отлично" и только 3% полицейских не смогли завершить этот курс", – сказала она.



"Мы видим позитивные изменения в реформировании силового ведомства Украины, ведь среди наших учеников были женщины – и это очень важно! Мы рады, что у нас есть возможность вместе с Украиной бороться против киберпреступности", – добавила дипломат.

Гоф сказала, что обучение в Харькове и тренинги с участием британских экспертов в Киеве позволили украинским киберполицейским освоить новые навыки и умения, а новое оборудование поможет применять их в работе.





Работники киберполиции убеждены, что готовы противостоять преступлениям, которые нацелены на электронное управление, электронное банковское обслуживание, электронную коммерческую деятельность и другие высокотехнологичные отрасли.



В марте 2017 года в рамках проекта "Развитие возможностей киберполици" международные доноры уже передали около 130 позиций информационных и коммуникационных технологий Департаменту киберполиции.



Но 27 июня Украину потряс мощный вирус "Petya", который поразил, в частности, правительственные, банковские учреждения и предприятия, а затем перешел и в другие страны. Некоторые компании до сих пор восстанавливаются после этой атаки.



Алена Рощенко, УП