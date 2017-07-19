Полиция получила спецоборудование для отражения киберугроз
Представители координации проектов ОБСЕ в Украине передали подразделениям киберполиции Национальной полиции Украины 194 единицы спецтехники для противодействия киберугрозам.
Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, оборудование поступило 19 июля в рамках проекта "Развитие возможностей киберполиции".
Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил иностранных партнеров за поддержку.
"Сегодня мы заявляем об очередном этапе нашего сотрудничества, о передаче специального цифрового оборудования для киберполиции. Очень важно, что Украина уверенно интегрируется в мировую борьбу с киберпреступностью. Эти шаги мы делаем очень быстро и очень уверенно, ведь и от нас зависит безопасность во всем мире и Европе", – заявил он.
Глава Нацполиции Сергей Князев заверил, что предоставленная техника позволит быстрее реагировать на киберугрозы, и предложил специалистам из заграницы стать преподавателями для будущих полицейских.
"Полиция только выиграет, если наше взаимодействие продолжится. Возможно, вы будете заинтересованы присоединиться к работе по реформированию полицейской образования. Не так давно я анонсировал создание в Украине первой Полицейской академии. И буду рад пригласить специалистов из-за рубежа в качестве преподавателей", – заявил он.
С сентября 2016 года сотрудники Департамента киберполиции проходили курсы повышения квалификации на базе Харьковского национального университета внутренних дел. Курсанты прошли сложный предварительный отбор и 760 часов учились на 4-месячном курсе подготовки.
Посол Великобритании Джудит Гоф отметила, что 186 представителей киберполиции с достоинством прошли все обучение.
"48% всех курсантов получили оценки "отлично" и только 3% полицейских не смогли завершить этот курс", – сказала она.
"Мы видим позитивные изменения в реформировании силового ведомства Украины, ведь среди наших учеников были женщины – и это очень важно! Мы рады, что у нас есть возможность вместе с Украиной бороться против киберпреступности", – добавила дипломат.
Гоф сказала, что обучение в Харькове и тренинги с участием британских экспертов в Киеве позволили украинским киберполицейским освоить новые навыки и умения, а новое оборудование поможет применять их в работе.
Работники киберполиции убеждены, что готовы противостоять преступлениям, которые нацелены на электронное управление, электронное банковское обслуживание, электронную коммерческую деятельность и другие высокотехнологичные отрасли.
В марте 2017 года в рамках проекта "Развитие возможностей киберполици" международные доноры уже передали около 130 позиций информационных и коммуникационных технологий Департаменту киберполиции.
Но 27 июня Украину потряс мощный вирус "Petya", который поразил, в частности, правительственные, банковские учреждения и предприятия, а затем перешел и в другие страны. Некоторые компании до сих пор восстанавливаются после этой атаки.
Алена Рощенко, УП