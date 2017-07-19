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Уряд вдруге доручив провести конкурс на проект музею Революції

Середа, 19 липня 2017, 14:45

Кабінет міністрів України схвалив проведення відкритого міжнародного конкурсу на створення кращого ескізного проекту будівництва Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції гідності.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Уряд доручив Мінкульту забезпечити організацію і проведення такого конкурсу із залученням установи, яке має досвід організації відповідних конкурсів, за рахунок коштів, передбачених в державному бюджеті та інших джерел.

При цьому уряд скасував своє попереднє аналогічне рішення від 18 травня.

Як відомо, 18 травня 2017 року Кабмін уже приймав проект розпорядження до Мінкульту про організацію та проведення такого конкурсу.

Меморіал і музей Революції створять у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Теми: Кабінет міністрівМайданМінкультури
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