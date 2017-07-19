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Правительство второй раз поручило провести конкурс на проект музея Революции

Среда, 19 июля 2017, 14:45

Кабинет министров Украины одобрил проведение открытого международного конкурса на создание лучшего эскизного проекта строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Правительство поручило Минкультуры обеспечить организацию и проведение такого конкурса с привлечением учреждения, которое имеет опыт организации соответствующих конкурсов, за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете и других источников.

При этом правительство отменило свое предыдущее аналогичное решение от 18 мая.

Как известно, 18 мая 2017 Кабмин уже принимал проект распоряжения в Минкульт об организации и проведении такого конкурса.

Мемориал и музей Революции создадут в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни.

Темы: Кабинет министровМайданМинкультуры
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