40 тисяч мешканців на Луганщині лишилися без питної води

В Луганській області через знеструмлення водоканалів 40 тисяч людей залишилося без питної води.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз.

"В області склалася надзвичайна ситуація з енергозабезпеченням. Унаслідок знеструмлення водоканалів без питної води залишились понад 40 тисяч осіб та 30 об’єктів соціальної інфраструктури, у т.ч. дитяча обласна лікарня", - написав він.

Він заявив, що неоднарозово звертався до Кабміну із проблемою роботи "ЛЕО".

"Безперебійне енергопостачання на сьогодні залежить від стабілізації роботи "ЛЕО". Підприємство знаходиться у критичному фінансово-економічному стані", - написав він.

Українська правда