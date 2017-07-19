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40 тысяч жителей Луганщины остались без питьевой воды

Среда, 19 июля 2017, 18:48

В Луганской области из-за обесточивания водоканалов 40 тысяч человек остались без питьевой воды.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"В области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением. В результате обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 тысяч человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в т.ч. детская областная больница", - написал он.

Он заявил, что не раз обращался в Кабмин с проблемой работы "ЛЭО".

"Бесперебойное энергоснабжение на сегодня зависит от стабилизации работы "ЛЭО". Предприятие находится в критическом финансово-экономическом состоянии", - написал он.

Украинская правда

Темы: Луганская областьДонбасс
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