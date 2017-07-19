Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мати білоруса, який воював на Донбасі, звернулася до Порошенка

Середа, 19 липня 2017, 21:57

До президента Петру Порошенка звернулася Людмила Поспєх, мати засудженого в Білорусі до п'яти років позбавлення волі білоруса-добровольця Тараса Аватарова.

Як повідомляє Радіо Свобода, жінка закликала главу держави заступитися за її сина, який захищав цілісність української території на Донбасі.

"Я прошу допомогти захистити сина. І моя мета - не стільки розповісти про біду в своїй родині, а я пишаюся своїм сином, скільки підтримати тих хлопців, які на сьогоднішній момент не можуть приїхати або повернутися додому в Білорусь, і їх захистити", - сказала вона на прес-конференції в Києві.

"Мого сина захистити дуже складно - це залежить тільки від бажання "верхів", тому я і закликаю саме українську владу звернути увагу на тих, хто захищає цілісність України", - додала Людмила Поспєх.

За її словами, Тарас Аватаров був затриманий не в Білорусі.

Вона стверджує, що молоду людину нібито викрали в Києві спецслужби Росії і передали співробітникам КДБ, які, посадили його в авто і відправили спочатку в Гомель, а звідти поїздом до Мінська.

За словами Людмили Поспєх, її сина супроводжували на всьому шляху до залізничного вокзалу в білоруській столиці.

На підставі розмов з сином жінка вважає, що саморобний вибуховий пристрій, за який засуджений її син, йому підкинули на кордоні Білорусі та України.

Звернення Людмили Поспєх до української влади підтримав рух солідарності "Разам" - його планували направити по електронній пошті в Адміністрацію президента України і до Верховної Ради.

"Завтра розпочнеться візит Лукашенка в Україну. Просимо вас зробити все можливе для звільнення білоруського політв'язня Тараса Аватарова, який був засуджений на 5 років позбавлення волі за інспірованою спецслужбами кримінальною справою", - наголошується в зверненні, підписаному лідером руху солідарності "Разам" В'ячеславом Сівчиком.

"Насправді Тарас перебуває за гратами тільки тому, що будучи громадянином Білорусі, воював за Україну", - підкреслюється в заяві.

Раніше повідомлялося, що житель Новополоцьку Тарас Аватаров був затриманий 26 листопада 2015 року на мінському залізничному вокзалі.

У Аватарова міліціонери забрали саморобну гранату, сигнальний пістолет Макарова, бронежилет, посвідчення добровольця "Правого сектора" з України.

У травні 2016 року доброволець був засуджений на 5 років позбавлення волі в колонії посиленого режиму з конфіскацією майна за "незаконний обіг та контрабанду вибухового пристрою".

Белорусский партизан

Теми: ПорошенкоБілорусьАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: