Журналістка "Нової газети" розповіла про напад на її будинок

У Підмосков'ї будинок журналістки "Нової газети" Юлії Латиніної окропили їдким газом невідомого складу.

Як повідомила вона РБК, інцидент стався минулої ночі, з 18 на 19 липня.

"Найцікавіше - чим обприскали. Це була гидота, яка виключно смердить, але більше ніякого зла не робить. Запах, як у скунса", - сказала Латиніна.

Ехо Москви уточнює, що в результаті нападу постраждали вісім осіб, у тому числі четверо літніх людей і двоє дітей.

Журналістка зазначила, що в поліцію вирішила не звертатися, але замість неї звернувся головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов. "Я не буду звертатися, але Муратов звернувся, і ось вона [поліція] приїхала зараз", - додала Латиніна.

Це не перший напад на журналістку "Нової газети". Так, в серпні 2016 року повідомлялося, що на Латиніну напали в центрі Москви навпроти готелю "Україна".

Як повідомляло "Ехо Москви" з посиланням на слова журналістки, нападників було двоє і вони облили її фекаліями.

За її словами, один з нападників був у мотоциклетному шоломі і його не можна було впізнати, а інший чекав на мотоциклі.

Латиніна розповіла, що погналася за нападником, але він сів на мотоцикл свого спільника і зник. Латиніна відзначила, що перед нападом за нею стежили і нападники знали, де вона паркує машину. За словами журналістки, це було 14-ий або 15-ий напад на неї. За фактом нападу на Латиніну МВС ініціювало перевірку.