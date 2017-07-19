Журналистка "Новой газеты" рассказала о нападении на ее дом

В Подмосковье дом журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной обрызгали едким газом неизвестного состава.

Как сообщила она РБК, инцидент произошел минувшей ночью, с 18 на 19 июля.

"Самое интересное — чем это было опрыснуто. Это была гадость, которая исключительно воняет, но больше никакого зла не делает. Запах, как у скунса", — сказала Латынина.

Эхо Москвы уточняет, что в результате нападения пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей.



Журналистка отметила, что в полицию обращаться не стала, но за нее обратился главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Я не буду обращаться, но Муратов обратился, и вот она [полиция] приехала сейчас", — добавила Латынина.



Это не первое нападение на журналистку "Новой газеты". Так, в августе 2016 года сообщалось, что на Латынину напали в центре Москвы напротив гостиницы "Украина".

Как сообщало "Эхо Москвы" со ссылкой на слова журналистки, нападавших было двое и они облили ее фекалиями.

По ее словам, один из нападавших был в мотоциклетном шлеме и его нельзя было опознать, а другой ждал на мотоцикле.



Латынина рассказала, что погналась за напавшим, но он сел на мотоцикл своего сообщника и скрылся. Латынина отметила, что перед нападением за ней следили и нападавшие знали, где она паркует машину. По словам журналистки, это было 14-е или 15-е нападение на нее. По факту нападения на Латынину МВД инициировало проверку.