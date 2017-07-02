Померла Аліє Чийгоз, мати кримського політв'язня Ахтема Чийгоза

Мати заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, якого незаконно судять в окупованому Криму, Аліє померла.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк в facebook.

"Померла Аліє Чийгоз, мама Ахтема Чийгоза", - написав він.

Аліє Чийгоз, мати кримського політв'язня Ахтема Чийгоза, хворіла на рак, хвороба була у стадії, що не підлягає операції. Стан Аліє дедалі погіршувався і захист Чийгоза вимагав забезпечити йому можливість востаннє побачитись з нею. Однак тоді російські судді відмовили Ахтему Чийгозу в праві попрощатися зі смертельно хворою матір'ю.

Згодом окупанти заявили, що Ахтем Чийгоз може побачитись із нею, лише якщо вона сама приїде до нього в СІЗО.

20 червня політв’язня привезли до Бахчисараю, щоб він зміг попрощатися з мамою.

Більше про перебіг справи Ахтема Чийгоза читайте у матеріалі "Ахтем Чийгоз. Боротьба за право попрощатися з матір'ю".

Як повідомив лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, згідно з мусульманськими звичаями, покійну має бути поховано вже сьогодні до заходу сонця.

Він зазначив, що адвокати будуть домагатися забезпечення права Чийгоза бути присутнім на похоронах матері.

"У той же час, з метою забезпечення можливості Ахтему Чийгоз проводити маму в останню путь і брати участь в дженазе (похоронах), адвокати не виключають звернення до Європейського суду з прав людини відповідно до правила 39 Регламенту", - написав він.

Як відомо, Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство". Сталися сутички.



Окупаційна влада Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справу суд розглядає в рамках "справи 26 лютого", в якій є інші фігуранти.

22 червня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму продовжив Ахтему Чийгозу арешт на три місяці – до 8 жовтня.

Як зазначив адвокат Микола Полозов, вирок Чийгозу може бути винесено до кінця літа, йому загрожує від 4 до 10 років позбавлення волі.