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Двох співробітників ФСБ біля Криму затримували силою – військовий

Неділя, 2 липня 2017, 15:50

Бійці 56 окремої мотопіхотної бригади в ніч на 30 червня затримали двох співробітників ФСБ РФ на адмінкордоні з окупованим Кримом із застосуванням прийомів рукопашного бою.

Про це повідомив військовослужбовець бригади Юрій Ємельянов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, о 01.00 30 червня в районі коси Малої, у Перекопській затоці зі сторони тимчасово окупованої АР Крим до території материкової частини України наблизився катер на повітряній подушці з бортовими розпізнавальними знаками збройних сил Росії.

На відстані приблизно 400 метрів від урізу води, на відстані 200 метрів від берегової лінії спостерігалося мерехтіння кишенькового ліхтаря.

"При просічуванні території коси Малої особовим складом підрозділу приблизно о 01.58. в низині в чагарнику були виявлені невідомі особи, які після застосування прийомів рукопашного бою бійцями були затримані", - повідомив Ємельянов.

За допомогою приладу нічного бачення було знайдено гумовий човен та 2 мобільні телефони та особисті речі в спортивній сумці.

Військовий додав, що службовці Державної прикордонної служби прибули на місце події лише через годину після затримання невідомих осіб.

"Таким чином, бійцями 56 бригади була зупинені заходи країни-агресора з розвідки на території України", - написав Ємельянов.

Як відомо, в ніч на 30 червня 2017 року прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України в Херсонській області затримали двох невідомих без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями прикордонної служби ФСБ РФ.

Повідомлялося, що під час затримання у обох не було зброї, і спротиву вони не чинили.

Пізніше прикордонна служба ФСБ РФ направила звернення українській стороні, в якому просила надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.

Українські прикордонники розцінили це як підтвердження того, що затримані є військовими РФ.

Каланчацький суд заарештував затриманих прикордонників ФСБ РФ на 15 діб.

Українська правда

Теми: кордонРосія
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