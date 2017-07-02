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Води в Авдіївці вистачить на 4 доби - ДержНС

Неділя, 2 липня 2017, 20:32

В Авдіївці створено запас води у міському резервуарі в обсязі, його вистачить на 4 доби.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

"Станом на 7:00 2 липня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. кубометрів, якого достатньо на 4 доби", - йдеться у повідомленні.

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників було заплановано на 2 липня.

Як відомо, внаслідок бойових дій 1 липня сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою близько 22 тис. мешканців у Авдіївці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Авдіївка
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