У Раді зареєстрували проект закону про скасування недоторканності

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про скасування депутатської недоторканності, тексту проекту закону про внесення відповідних змін до Конституції на сайті парламенту поки немає.

Про це повідомляє ZN.ua.

Як повідомляється, свої підписи під документом №6773 поставили 158 народних депутатів.

У Раді вже є президентський законопроект (№1776) про скасування депутатської недоторканності, він також передбачає обмеження недоторканності суддів.

Однак цей законопроект не може бути винесений на розгляд, оскільки виникла юридична колізія у зв'язку з тим, що питання про недоторканність суддів вирішили в ході судової реформи. Відповідно, виникла необхідність у новому законопроекті про зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності, пише видання.

Як відомо, в Україні діє фактично повна депутатська недоторканність – народного депутата без згоди Верховної Ради не може бути затримано, заарештовано чи притягнуто до кримінальної відповідальності за будь-які злочини. Процедура надання згоди складна та тривала у часі, що дає змогу уникнути покарання.