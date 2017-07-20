Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді зареєстрували проект закону про скасування недоторканності

Четвер, 20 липня 2017, 00:41

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про скасування депутатської недоторканності, тексту проекту закону про внесення відповідних змін до Конституції на сайті парламенту поки немає.

Про це повідомляє ZN.ua.

Як повідомляється, свої підписи під документом №6773 поставили 158 народних депутатів.

У Раді вже є президентський законопроект (№1776) про скасування депутатської недоторканності, він також передбачає обмеження недоторканності суддів.

Однак цей законопроект не може бути винесений на розгляд, оскільки виникла юридична колізія у зв'язку з тим, що питання про недоторканність суддів вирішили в ході судової реформи. Відповідно, виникла необхідність у новому законопроекті про зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності, пише видання.

Як відомо, в Україні діє фактично повна депутатська недоторканність – народного депутата без згоди Верховної Ради не може бути затримано, заарештовано чи притягнуто до кримінальної відповідальності за будь-які злочини. Процедура надання згоди складна та тривала у часі, що дає змогу уникнути покарання.

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
недоторканність
КС визнав конституційним скасування депутатської недоторканості в 2019 році
У Держдуму внесли документ про пожиттєву недоторканність президентів РФ
Нардепи від "ОПЗЖ" оскаржують зняття недоторканності у КС
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: