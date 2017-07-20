В Раде зарегистрировали проект закона об отмене неприкосновенности

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, текста проекта закона о внесении соответствующих изменений в Конституцию на сайте парламента пока нет.

Об этом сообщает ZN.ua.

Как сообщается, свои подписи под документом №6773 поставили 158 народных депутатов.

В Раде уже есть президентский законопроект (№1776) об отмене депутатской неприкосновенности, он также предусматривает ограничение неприкосновенности судей.

Однако этот законопроект не может быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей решили в ходе судебной реформы. Соответственно, возникла необходимость в новом законопроекте об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, пишет издание.

Как известно, в Украине действует практически полная депутатская неприкосновенность - народный депутат без согласия Верховной Рады не может быть задержан, арестован или привлечен к уголовной ответственности за любые преступления. Процедура предоставления согласия сложная и длительная по времени, что позволяет избежать наказания.