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Трамп згортає програму озброєння сирійської опозиції

Четвер, 20 липня 2017, 01:33

Президент США Дональд Трамп згортає секретну програму озброєння сирійської опозиції, яка веде боротьбу з режимом Башара Асада.

Про це з посиланням на Washington Post пише Радіо Свобода.

Як повідомляє видання з посиланням на неназваних офіційних осіб, таке рішення президент ухвалив майже місяць тому - після наради з директором ЦРУ Майком Помпео і радником з національної безпеки Гербертом МакМастером, яка відбулася напередодні першої особистої зустрічі Трампа з російським лідером Володимиром Путіним 7 липня Гамбурзі .

І Помпео, і Макмастер відмовилися коментувати цю інформацію.

Ті ж джерела уточнили, що завершення зазначеної програми не стосується тих сирійських повстанців, які воюють з бойовиками угруповання "Ісламська держава".

США почали поставляти зброю сирійській опозиції в 2013 році. Це був один з ключових пунктів політики президента Барака Обами щодо Сирії. Опоненти цієї програми не раз ставили питання про її ефективність у зв'язку з початком в 2015 році російської військової операції на підтримку урядових сил Сирії.

Теми: СиріяСША
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