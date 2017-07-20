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Трамп сворачивает программу вооружения сирийской оппозиции

Четверг, 20 июля 2017, 01:33

Президент США Дональд Трамп сворачивает секретную программу вооружения сирийской оппозиции, ведущей борьбу с режимом Башара Асада.

Об этом со ссылкой на Washington Post пишет Радио Свобода.

Как сообщает издание со ссылкой на неназванные официальные лица, такое решение президент принял почти месяц назад - после совещания с директором ЦРУ Майком Помпео и советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, которое состоялась в преддверии первой личной встречи Трампа с российским лидером Владимиром Путиным 7 июля в Гамбурге.

И Помпео, и Макмастер отказались комментировать эту информацию.

Те же источники уточнили, что завершение указанной программы не касается тех сирийских повстанцев, которые воюют с боевиками группировки "Исламское государство".

США начали поставлять оружие сирийской оппозиции в 2013 году. Это был один из ключевых пунктов политики президента Барака Обамы в отношении Сирии. Оппоненты этой программы не раз ставили вопрос о её эффективности в связи с началом в 2015 году российской военной операции в поддержку правительственных сил Сирии.

Темы: СирияСША
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