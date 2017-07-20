Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна в ООН: Рада Безпеки нічого не зробила, щоб зупинити окупацію Криму

Четвер, 20 липня 2017, 05:08

Українська делегація закликала головні інституції ООН своєчасно реагувати на конфлікти у світі з метою їх локалізації та запобігання росту насильства й порушень прав людини. 

Про це заявив у середу на засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ.

"У питаннях запобігання конфліктам та зростанню числа порушень прав людини швидкість реагування ООН має критичне значення", - наголосив Кислиця під час дебатів на тему миру та безпеки в Африці. 

У цьому зв'язку представник України нагадав, що в 1994 році ООН не спромоглася упередити геноцид в Руанді.

"Двадцять років потому в питанні України Об'єднані Нації, Рада Безпеки і генеральний секретар нічого не зробили для того, щоб припинити окупацію Криму і військову агресію Росії", - заявив заступник міністра закордонних справ України. 

Україна неодноразово виступала з критикою щодо недостатньої активності ООН за часів генерального секретаря Пан Гі Муна, а також блокування роботи Ради Безпеки ООН одним із її постійних членів у зв'язку зі збройною окупацією Росією української суверенної території.

Теми: ООНКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
ООН
Ми не можемо допустити, щоб війна в Україні тривала ще 500 днів – Британія в ООН
Зеленський обговорив з генсеком ООН відновлення продовольчої безпеки
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: