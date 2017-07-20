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Украина в ООН: Совбез ничего не сделал, чтобы остановить оккупацию Крыма

Четверг, 20 июля 2017, 05:08

Украинская делегация призвала главные институты ООН своевременно реагировать на конфликты в мире с целью их локализации и предотвращения роста насилия и нарушений прав человека.

Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает Укринформ.

"В вопросах предотвращения конфликтов и роста числа нарушений прав человека скорость реагирования ООН имеет критическое значение", - подчеркнул Кислица во время дебатов на тему мира и безопасности в Африке.

В этой связи представитель Украины напомнил, что в 1994 году ООН не смогла предотвратить геноцид в Руанде.

"Двадцать лет спустя в вопросе Украины Объединенные Нации, Совет Безопасности и генеральный секретарь ничего не сделали для того, чтобы остановить оккупацию Крыма и военную агрессию России", - заявил заместитель министра иностранных дел Украины.

Украина неоднократно выступала с критикой недостаточной активности ООН во времена генерального секретаря Пан Ги Муна, а также блокирования работы Совета Безопасности ООН одним из ее постоянных членов в связи с вооруженной оккупацией Россией украинской суверенной территории.

Темы: ООНКрымРосcия
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