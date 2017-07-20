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Полякову в п'ятницю оберуть запобіжний захід

Четвер, 20 липня 2017, 19:05

Солом’янський районний суд Києва у п'ятницю розгляне клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу народному депутату з "Народного фронту" Максиму Полякову.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вказується, що засідання розпочнеться о 10:00.

Як відомо, Полякова підозрюють в отриманні хабара.

11 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Максима Полякова.

Українська правда

Теми: Верховна Раданедоторканністьхабар
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