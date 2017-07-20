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Лукашенко прибув в Україну

Четвер, 20 липня 2017, 20:07

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув в Україну.

Як повідомляє БЕЛТА, літак глави держави приземлився в міжнародному аеропорту Бориспіль.

Програмою візиту на 21 липня заплановані переговори з президентом України Петром Порошенком, які пройдуть у форматі один на один і в розширеному складі.

Глави держав обговорять розвиток політичного, торговельно-економічного та гуманітарного співробітництва між Білоруссю і Україною.

Планується також погодити підходи до подальшого розвитку прикордонного співробітництва. Однією з тем зустрічі стане врегулювання конфлікту на сході України.

Олександр Лукашенко і Петро Порошенко обговорять ситуацію в регіоні в цілому, обміняються думками з міжнародної проблематики, повідомили в прес-службі президента Білорусі.

У той же день в Києві відбудеться білорусько-український бізнес-форум. Відомо, що під час форуму планується підписати контракти на суму понад $ 40 млн.

Теми: БілорусьЛукашенкоПорошенко
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