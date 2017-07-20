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Лукашенко прибыл в Украину

Четверг, 20 июля 2017, 20:07

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Украину.

Как сообщает БЕЛТА, самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Борисполь.

Программой визита на 21 июля запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе.

Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной.

Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины.

Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

В этот же день в Киеве пройдет белорусско-украинский бизнес-форум. Известно, что во время форума планируется подписать контракты на сумму более $40 млн.

Темы: БеларусьЛукашенкоПорошенко
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