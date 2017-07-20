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День в АТО: 20 обстрілів, 4 загиблих, 7 поранених, 1 — в полоні

Четвер, 20 липня 2017, 23:39

Проросійські бойовики у четвер активізувалися, й з початку доби 20 разів порушили перемир’я.

Як повідомляє прес-центр АТО, внаслідок обстрілів загинуло 4 військових, 7 отримали поранення.

"Всупереч усім домовленостям, бойовики не лише застосовували заборонене озброєння, а й намагались прорвати оборону сил АТО", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, найбільш гаряче було на Маріупольському напрямку.

"Починаючи з 1 години ночі і майже до 8 ранку бандформування зі сторони Старомихайлівки вели вогонь по наших опорних пунктах поблизу Красногорівки із артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів та великокаліберних кулеметів", - зазначили у прес-центрі АТО.

"Близько 4 ранку противник, посиливши вогневий натиск, випустив по позиціях сил АТО із переносної реактивної пускової установки "Град-П"10 снарядів та застосував танк. У цей же час, під вогневим прикриттям, близько 20 бойовиків наблизились до наших позицій", - повідомили у штабі, додавши, що тоді зав’язався бій, в ході якого бійці ЗСУ застосували гранатомети та стрілецьку зброю, і змусили злочинців відступити.

Під час цього бойового зіткнення, троє українських військових загинули, семеро отримали поранення, а один боєць потрапив у полон бойовиків.

Незаконні збройні формування вночі також з танку били по будинках мирних мешканців Красногорівки.

"На Донецькому напрямку, близько 1 ночі, внаслідок обстрілу ворожим снайпером нашого опорного пункту поблизу Новгородського, загинув український військовий. Крім того, бандити з гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по околицях Авдіївки, шахті Бутівка, а з мінометів різних калібрів били по Невельському та Новгородському", - розповіли у штабі.

На Луганському напрямку з опівночі під вогнем гранатометів бойовиків і стрілецької зброї опинились позиції ЗСУ у Трьохізбенці, Новоолександрівці, Новозванівці та Донці. А о 15 годині бойовики двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по Кримському.

Збройні Сили України 9 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи, в основному, стрілецьку зброю і гранатомети, - зауважили у прес-центрі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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