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Литва підтримала розміщення в Балтії американських комплексів ППО

П'ятниця, 21 липня 2017, 01:44

Президент Литви Даля Грібаускайте висловилася за постійне розміщення в Балтії американських протиракетних комплексів Patriot.

Про це вона заявила в ході навчань з протиповітряної оборони за участю сил НАТО на півночі Литви, передає Радіо Свобода.

За її словами, це необхідно для стримування Росії.

США вперше доставили в Литву комплекс Patriot для участі в маневрах. Зараз Литва, Латвія і Естонія мають на озброєнні лише ракети малої дальності. На саміті НАТО в Брюсселі в липні президент Литви назвала протиповітряну оборону країн Балтії "найслабшою ланкою" на східному кордоні військового союзу.

У червні Північноатлантичний союз завершив перекидання 4500 військових в країни Балтії і Польщі. У НАТО заявили, що це є відповіддю на агресивні дії Росії в Україні і розміщення російських балістичних ракет в Калінінграді. Росія вважає нарощування військової присутності НАТО біля своїх кордонів "загрозою безпеці".

Теми: НАТОЛитва
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