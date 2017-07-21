ЗМІ: Безпілотник США провів оперативну розвідку над Донбасом

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4A Global Hawk з позивним UAVGH000 в четвер зробив тривалий розвідувальний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західні сайти, які відстежують пересування військової авіації.

Під час польоту американський дальній безпілотник курсував з півночі на південь уздовж усієї лінії розмежування. Він зробив не менше п'яти прольотів на невеликій відстані на захід від неї на висоті близько 16 тис. м. Перебуваючи над Луганською областю він також двічі наближався на відстань близько 40 км до кордонів Росії в районі Бєлгородської та Воронезької областей.

З урахуванням можливостей ведення розвідки на глибину до 300 км безпілотник міг спостерігати за всією тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей, а також прикордонними областями Росії.

Згідно з відкритими джерелами, апарат може патрулювати протягом 30 годин, перебуваючи на висоті 15-18 тис. метрів.

Це вже другий політ даного американського безпілотника на Донбасі з минулої неділі.