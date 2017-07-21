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СМИ: Беспилотник США провел оперативную разведку над Донбассом

Пятница, 21 июля 2017, 02:28

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 в четверг совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Во время полета американский дальний беспилотник курсировал с севера на юг вдоль всей линии разграничения. Он совершил не менее пяти пролетов на небольшом удалении к западу от нее на высоте около 16 тыс. м. Находясь над Луганской областью он также дважды приближался на расстояние около 40 км к границам России в районе Белгородской и Воронежской областей.

С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник мог наблюдать за всей временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей, а также пограничными областями России.

Согласно открытым источникам, аппарат может патрулировать в течение 30 часов, находясь на высоте 15-18 тыс. метров.

Это уже второй полет данного американского беспилотника на Донбассе с минувшего воскресенья.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАДонбасс
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