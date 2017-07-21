США закликали Росію вплинути на бойовиків для припинення вогню на Донбасі

Держдепартамент засудив дії проросійських бойовиків, які привели до загострення бойових дій на Донбасі і загибелі українських військовослужбовців, та закликав Москву виконувати умови припинення вогню.

Про це заявила на брифінгу в четвер у Вашингтоні прес-секретар Державного департаменту США Хезер Науерт, передає "Укрінформ".

Вона зазначила, що за останні 24 години була найбільша кількість жертв серед українських військових за одноденний період протягом 2017 року.

Науерт звернулася із закликом до Росії і сил, "які вона озброює, тренує та очолює на сході України, негайно виконати умови припинення вогню".

Для цього, підкреслила вона, ці сили "повинні відвести всю важку зброю, відступити від лінії зіткнення та забезпечити повний, безпечний і необмежений доступ спостерігачів до міжнародної кордоні".

Як відомо, за минулу добу на Донбасі загинули четверо українських військових, семеро були поранені, ще один потрапив у полон.