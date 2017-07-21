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Доба в АТО: 5 військових ЗСУ загинули, 8 поранені

П'ятниця, 21 липня 2017, 07:53

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 29 разів відкривали вогонь, в результаті загинули 5 українських військовослужбовців, ще 8 отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Також зазначається, що бойовики зазнали серйозних втрат.

Після 18.00 терористи посилили активність на Донецькому напрямку.

"Починаючи з 19 і майже до 23 години, з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, гранатометів та стрілецької зброї бойовики 4 рази, з різних напрямків, били по наших позиціях під Авдіївкою. Кожного разу, у відповідь, українські військові відкривали щільний вогонь, змушуючи противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

В кінці доби бойовики з мінометів і гранатометів обстрілювали українські опорні пункти в районі шахти Бутівка. Сили АТО відкрили вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"У цьому вогневому протистоянні один наш військовий загинув, один отримав поранення", - заявили в штабі.

На Луганському напрямку близько 22:00 терористи порушили режим перемир'я поблизу Станиці Луганської, а на Донецькому - біля селища Водяне.

Всього сили АТО відкривали вогонь у відповідь 16 разів.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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