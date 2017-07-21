Сутки в АТО: 5 военных ВСУ погибли, 8 ранены

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 29 раз открывали огонь, в результате погибли 5 украинских военнослужащих, еще 8 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Также отмечается, что боевики понесли серьезные потери.

После 18:00 террористы усилили активность на Донецком направлении.

"Начиная с 19 и почти до 23 часов, из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия боевики 4 раза, с разных направлений, били по нашим позициям под Авдеевкой. Каждый раз, в ответ, украинские военные открывали плотный огонь, заставляя противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

В конце суток боевики из минометов и гранатометов обстреливали украинские опорные пункты в районе шахты Бутовка. Силы АТО открыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В этом огневом противостоянии один наш военный погиб, один получил ранения", - заявили в штабе.

На Луганском направлении около 22:00 террористы нарушили режим перемирия вблизи Станицы Луганской, а на Донецком - возле поселка Водяное.

Всего силы АТО открывали ответный огонь 16 раз.