Під Харковом підірвали банкомат "Приватбанку"
П'ятниця, 21 липня 2017, 12:12
Невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" в селищі Покотилівка на Харківщині.
Обставини пошкодження встановлюють поліцейські, інформує у п'ятницю поліція Харківщини.
"В ході проведення першочергових заходів було встановлено, що близько 04:00 троє невідомих осіб, одягнутих в темний одяг (один був в масці, а двоє - в мотоциклетних касках), невстановленим вибуховим пристроєм пошкодили банкомат та скоїли крадіжку касети з грошовими коштами на суму більше 45 000 гривень", – йдеться в повідомленні.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Поліція розшукує причетних до цього злочину.
Українська правда