Під Харковом підірвали банкомат "Приватбанку"

Невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" в селищі Покотилівка на Харківщині.

Обставини пошкодження встановлюють поліцейські, інформує у п'ятницю поліція Харківщини.

"В ході проведення першочергових заходів було встановлено, що близько 04:00 троє невідомих осіб, одягнутих в темний одяг (один був в масці, а двоє - в мотоциклетних касках), невстановленим вибуховим пристроєм пошкодили банкомат та скоїли крадіжку касети з грошовими коштами на суму більше 45 000 гривень", – йдеться в повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Банкомат був розташований у магазині "Брусничка"

Поліція розшукує причетних до цього злочину.

Українська правда