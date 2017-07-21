По Харьковом взорвали банкомат "Приватбанка"

Неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка" в поселке Покотиловка Харьковской области.



Обстоятельства повреждения устанавливают полицейские, информирует в пятницу полиция Харьковщины.



"В ходе проведения первоочередных мероприятий было установлено, что около 4:00 трое неизвестных, одетых в темную одежду (один был в маске, а двое - в мотоциклетных касках), неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и совершили кражу кассеты с денежными средствами на сумму больше 45000 гривен ", - говорится в сообщении.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Банкомат находился в магазине " Брусничка "

Полиция разыскивает причастных к этому преступлению.



Украинская правда