Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

По Харьковом взорвали банкомат "Приватбанка"

Пятница, 21 июля 2017, 12:12

Неизвестные взорвали банкомат "Приватбанка" в поселке Покотиловка Харьковской области.

Обстоятельства повреждения устанавливают полицейские, информирует в пятницу полиция Харьковщины.

"В ходе проведения первоочередных мероприятий было установлено, что около 4:00 трое неизвестных, одетых в темную одежду (один был в маске, а двое - в мотоциклетных касках), неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и совершили кражу кассеты с денежными средствами на сумму больше 45000 гривен ", - говорится в сообщении.

 

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

 
Банкомат находился в магазине "Брусничка"

Полиция разыскивает причастных к этому преступлению.

Украинская правда

Темы: криминалбанкиХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
криминал
На Буковине руководитель частной больницы подозревается в завладении более 15 млн грн
На Полтавщине мужчины тащили привязанную собаку за мотоциклом: зоозащитники подали заявление
Киевлянку обвиняют в жестоком обращении с собакой: зоозащитники подадут в полицию
Последние новости
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:10
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Хищения на ОПЗ и ОГХК: бывшему топ-чиновнику ФГИУ избрали меру пресечения
Все новости...
Реклама: