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У санаторії на Азовському морі отруїлися 30 дітей

П'ятниця, 21 липня 2017, 12:30

У дитячому санаторії в Бердянську Запорізької області на гостру кишкову інфекцією захворіли 30 дітей.

Про це повідомляє Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"У дитячому закладі санаторного типу "Лазурний" на базі санаторію "Лазурний" у м. Бердянськ Запорізької області зареєстровано спалах гострого інфекційного захворювання, у наслідок якого постраждало 30 дітей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, кажуть у службі, станом на 21 липня, 22 з них були госпіталізовані до інфекційного відділення. Водночас в оздоровчому закладі була розгорнута госпітальна база на 30 ліжок.

За даними Держпродспоживслужби, наразі функціонування харчоблоку санаторію призупинено, підготовлені відповідна заява до місцевого управління Національної поліції та позов до суду про призупинення діяльності дитячого закладу.

У відомстві також розповіли, що 20 липня у зв'язку зі спалахом відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його результатами була дана низка доручень щодо термінового відселення дітей із дитячого закладу та його закриття.

За інформацією держслужби, раніше спеціальна комісія дійшла висновку, що дитячий санаторій "Лазурний" не готовий до функціонування та прийняття дітей, але, попри це, станом на 19 липня у закладі перебувало на оздоровленні та відпочинку 261 дитина, 247 із них - з Дніпропетровської області.

Як повідомлялося, на початку липня жертвами суші у Києві стали 39 осіб.

Українська правда

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Теми: Запоріжжятуризмдітинадзвичайна подія
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