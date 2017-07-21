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В санатории на Азовском море отравились 30 детей

Пятница, 21 июля 2017, 12:30

В детском санатории в Бердянске Запорожской области острой кишечной инфекцией заболели 30 детей.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В детском учреждении санаторного типа "Лазурный" на базе санатория "Лазурный" в г. Бердянск Запорожской области зарегистрирована вспышка острого инфекционного заболевания, в результате которого пострадали 30 детей", - сказано в сообщении.

В частности, говорят в службе, по состоянию на 21 июля, 22 из них были госпитализированы в инфекционное отделение. В то же время в оздоровительном учреждении была развернута госпитальная база на 30 коек.

По данным Госпродпотребслужбы, сейчас функционирование пищеблока санатория приостановлено, подготовлены соответствующее заявление в местное управление Национальной полиции и иск в суд о приостановлении деятельности детского учреждения.

В ведомстве также рассказали, что 20 июля в связи со вспышкой состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его результатам был дан ряд поручений относительно срочного отселения детей из детского учреждения и его закрытия.

По информации госслужбы, ранее специальная комиссия пришла к выводу, что детский санаторий "Лазурный" не готов к функционированию и принятию детей, однако, несмотря на это, по состоянию на 19 июля в заведении находился на оздоровлении и отдыхе 261 ребенок, 247 из них – из Днепропетровской области.

Как сообщалось, в начале июля жертвами суши в Киеве стали 39 человек.

Украинская правда

Темы: Запорожьетуризмдетичрезвычайное происшествие
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