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Скандальний Голубан приховав квартиру в Києві і землю на Луганщині

П'ятниця, 21 липня 2017, 12:42

Командир батальйону спецпризначення поліції Донецької області Юрій Голубан не задекларував куплену у Києві квартиру.

Про це повідомляє проект "Декларації".

Згідно декларації за 2016 рік, полковник Голубан отримав 18 300 гривень доходу від відчуження нерухомого майна - квартири площею 76 кв. м у місті Донецьку.

"За інформацією із Реєстру речових прав на нерухоме майно, 10 травня 2017 року Юрій Голубан придбав квартиру площею 93 кв. м у Києві. Протягом 10 днів із дати купівлі він мав подати декларацію про суттєві зміни у майновому стані, але, всупереч закону, так цього і не зробив", - йдеться у повідомленні.

"Окрім цього, 7 грудня 2015 року поліцейський став власником 2 гектарів землі у Луганській області, проте в деклараціях спецпризначенця за 2015-2016 роки інформація про землю відсутня", - пише проект.

У 2016 році Юрій Голубан задекларував 67 тис. доларів готівки у себе, 4 тис. євро і 10 тис. доларів - у дружини. Також у 2015-му Ольга Голубан витратила півмільйона гривень на купівлю автомобіля Volkswagen CC 2012 р. в.

Командир спецбатальйону поліції Донецької області Юрій Голубан став відомим після сутички правоохоронців із нардепом Володимиром Парасюком під час блокади торгівлі з ОРДЛО.

Невдовзі Петро Порошенко нагородив спецпризначенця орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

6 квітня один із лідерів проросійських бойовиків Олександр Ходаковський розповсюдив інформацію, що у травні 2014 року Голубан нібито був членом незаконного збройного формування "Восток".

За інформацією ЗМІ, зараз СБУ розслідує справу про можливу державну зраду поліцейського.

Сам Голубан заяву Ходаковського спростовує і називає відео змонтованим зі старих фрагментів.

Теми: поліціяКиївнедоторканність
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