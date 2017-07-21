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Скандальный Голубан скрыл квартиру в Киеве и землю на Луганщине

Пятница, 21 июля 2017, 12:42

Командир батальона спецназначения полиции Донецкой области Юрий Голубан не задекларировал купленную в Киеве квартиру.

Об этом сообщает проект "Декларации".

Согласно декларации за 2016, полковник Голубан получил 18 300 гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества - квартиры площадью 76 кв. м в городе Донецке.

"По информации из Реестра прав на недвижимое имущество, 10 мая 2017 Юрий Голубан приобрел квартиру площадью 93 кв. м в Киеве. В течение 10 дней с даты покупки он должен был подать декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии, но, вопреки закону, так этого и не сделал", - говорится в сообщении.

"Кроме этого, 7 декабря 2015 полицейский стал владельцем 2 гектаров земли в Луганской области, однако в декларациях спецназовца по 2015-2016 годы информация о землю отсутствует", - пишет проект.

В 2016 году Юрий Голубан задекларировал 67 тыс. долларов наличных у себя, 4 тыс. евро и 10 тыс. долларов - у жены. Также в 2015-м Ольга Голубан потратила полмиллиона гривен на покупку автомобиля Volkswagen CC 2012 г. в.

Командир спецбатальона полиции Донецкой области Юрий Голубан стал известным после столкновения правоохранителей с нардепом Владимиром Парасюком во время блокады торговли с ОРДЛО.

Вскоре Петр Порошенко наградил спецназовца орденом "За заслуги" III степени.

6 апреля один из лидеров пророссийских боевиков Александр Ходаковский распространил информацию, что в мае 2014 Голубан якобы был членом незаконного вооруженного формирования "Восток".

По информации СМИ, сейчас СБУ расследует дело о возможной государственной измене полицейского.

Сам Голубан заявление Ходаковского опровергает и называет видео смонтированным из старых фрагментов.

Темы: полицияКиевнеприкосновенность
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