Зарплати прокурорів зростуть на 70%, Луценка – на 30%

Після підтримання президентом прийнятих Верховною Радою змін до державного бюджету заробітна плата регіональних і місцевих прокурорів зросте на 70%, адміністративних керівників – на 30%.

Про це розповів генеральний прокурор Юрій Луценко на нараді з регіональними прокурорами в Дніпрі 21 липня.

"Закон проголосований Верховною Радою, знаходиться на підписі у голови парламенту, після цього очевидно поступить на підпис до президента. Думаю, що з великою долею ймовірності, цей документ буде підписаний", – зазначив Луценко.

Генпрокурор пояснив, як зміняться доходи прокурорів

"Так регіональний прокурор, який на руки отримував мінімально 23 тисячі, максимально 33000 – залежно від стажу – буде мати цю "вилку" в розмірі від 27 до 44 тисяч. Прокурор регіональної прокуратури, який сьогодні отримує на руки в межі від 10 до 15 тисяч, планується від 15000 до 26000", – сказав генпрокурор.

"Старший слідчий в особливо важливих справах сьогодні має 11000–17000, планується 16-29 тисяч. Старший слідчий, який отримує 10,5-15,5 тисячі, планується – 15,5до 28,5 тисяч", – додав він.

Таким чином по максимальній ставці зріст складе близько 70%, а ріст виплат для адміністративних керівників – плюс 30%.

Луценко також назвав цифри для місцевої прокуратури.

Так місцевий керівник в залежності від вислуги від буде отримувати 22 до 35 тисяч (раніше 21-29). Начальник відділу буде мати 15,5 - 26,5 тисячі зарплати (раніше 12,5 - 17,5) , а прокурор місцевої прокуратури відповідно – 14,5 до 25,5 тисячі (раніше 10-14,5).

"Додатково зазначу, що генеральний прокурор і його заступники отримують збільшення на 30% як і все адміністративне керівництво регіональних та місцевих прокуратур", – сказав Луценко.

Генпрокурор зазначив, що це – серйозне зрушення у фінансовому забезпеченні працівників прокуратури.

"Ми фактично виходимо на – ще не повне, але майже – виконання закону про прокуратуру.

І це означає, що ми маємо працювати максимально ефективно", – резюмував Луценко.

Як повідомляли "Українські новини", заробітна плата генерального прокурора Юрія Луценка за травень 2017 року становила 63 185 гривень.

Після утримання податків і зборів Луценко отримав 50 864 гривні.

Валентина Романенко, УП