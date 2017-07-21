Зарплаты прокуроров вырастут на 70%, Луценко – на 30%

После поддержания президентом принятых Верховной Радой изменений в государственный бюджет заработная плата региональных и местных прокуроров возрастет на 70%, административных руководителей - на 30%.



Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко на совещании с региональными прокурорами в Днипре 21 июля.



"Закон проголосован Верховной Радой, находится на подписи у председателя парламента, после этого очевидно поступит на подпись к президенту. Думаю, что с большой долей вероятности, этот документ будет подписан", – отметил Луценко.



Генпрокурор пояснил, как изменятся доходы прокуроров.



"Так региональный прокурор, который получал на руки минимально 23 тысячи, максимально 33000 – в зависимости от стажа -, будет иметь эту "вилку" в размере от 27 до 44 тысяч. Прокурор региональной прокуратуры, сегодня получает на руки в пределе от 10 до 15000 планируется от 15000 до 26000", – сказал генпрокурор.



"Старший следователь по особо важным делам сегодня имеет 11000-17000, планируется 16-29 тысяч. Старший следователь, получает 10,5-15,5 тысячи, планируется - 15,5до 28,5 тысячи", – добавил он.



Таким образом, по максимальной ставке рост составит около 70%, а рост выплат для административных руководителей - плюс 30%.



Луценко также назвал цифры для местной прокуратуры.



Так местный руководитель в зависимости от выслуги от будет получать 22 до 35000 (ранее 21-29). Начальник отдела будет иметь 15,5 - 26,5 тысячи зарплаты (ранее 12,5 - 17,5), а прокурор местной прокуратуры соответственно - 14,5 до 25,5 тысячи (ранее 10-14,5).



"Дополнительно отмечу, что генеральный прокурор и его заместители получают увеличение на 30% как и все административное руководство региональных и местных прокуратур", – сказал Луценко.



Генпрокурор отметил, что это – серьезный сдвиг в финансовом обеспечении работников прокуратуры.



"Мы фактически выходим на - не полное, но почти - выполнение закона о прокуратуре. А это значит, что мы должны работать максимально эффективно", – резюмировал Луценко.

Как сообщали "Українські новини", заработная плата генерального прокурора Юрия Луценко за май 2017 составила 63 185 гривен.



После удержания налогов и сборов Луценко получил 50 864 гривен.



Валентина Романенко, УП