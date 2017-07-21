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Луценко звільнив трьох прокурорських "чинів"

П'ятниця, 21 липня 2017, 14:31

Генеральний прокурор Юрій Луценко звільнив керівника Київської місцевої прокуратури №2 Валерія Доценка, першого заступника прокурора Житомирської області Олександра Білошицького й заступника прокурора Криму Олега Хорсуненка.

Про це він повідомив на нараді про результати роботи 7 обласних прокуратур.

"Радою прокурорів, як ви знаєте, новоствореним органом самоврядування, розглянуто 3 матеріали й надано рекомендації щодо звільнення Білошицького, першого заступника прокурора Житомирської області, Хорсуненка, заступника прокурора Республіки Крим, Доценка, керівника Київської місцевої прокуратури №2. Учора я підписав відповідні накази", – сказав він.

Генпрокурор зазначив, що всього за результатами наради із прокурорами Криму, Вінницької, Житомирської, Київської й Черкаської областей і міста Києва в Раду прокурорів надійшло 7 матеріалів щодо звільнення з посад 2 заступників прокурорів областей і 5 керівників місцевих прокуратур.

"Українські новини"

Теми: ГенпрокуратурапрокуратураЛуценко
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