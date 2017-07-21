Луценко уволил троих прокурорских "чинов"

Генеральный прокурор Юрий Луценко уволил руководителя Киевской местной прокуратуры №2 Валерия Доценко, первого заместителя прокурора Житомирской области Александра Билошицкого и заместителя прокурора Крыма Олега Хорсуненко.

Об этом он сообщил в ходе совещания о результатах работы 7 областных прокуратур.

"Советом прокуроров, как вы знаете, новосозданным органом самоуправления, рассмотрены 3 материала и предоставлены рекомендации об увольнении Билошицкого, первого заместителя прокурора Житомиркой области, Хорсуненко, заместителя прокурора Республики Крым, Доценко, руководителя Киевской местной прокуратуры №2. Вчера я подписал соответствующие приказы", – сказал он.

Генпрокурор отметил, что всего по результатам совещания с прокурорами Крыма, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областей и города Киева в Совет прокуроров поступило 7 материалов относительно увольнения с должностей 2 заместителей прокуроров областей и 5 руководителей местных прокуратур.

"Украинские новости"