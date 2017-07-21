Лукашенко про Донбас: Все, що доручать Порошенко і Путін, зробимо

Президент Білорусі Олександр Лукашенко просить, щоб білоруська гуманітарна допомога йшла на схід України без посередників.



Про це він попросив у президента України Петра Порошенка, повідомив білоруський лідер на брифінгу після переговорів з українським керівництвом.



"Ми сьогодні дуже багато говорили про співпрацю в інтересах Луганської й Донецької областей. Ми постачаємо гуманітарну допомогу в ці області. Ми хотіли б працювати там без посередників і за найкоротшим шляхом. Просив Петра Олексійовича, якщо буде інтерес якийсь і у нас співпадуть гуманітарні конвої, – щоб ми це зробили разом", – заявив Лукашенко.



"Люди ж бо наші, ділити нам нічого. І я вдячний президенту і його колегам, які погодилися на цей крок. Ми здатні своїм людям допомагати", – заявив він.



Про свою позицію щодо конфлікту на Донбасі Лукашенко сказав: "Я ніколи не ставив перед собою мети бігти попереду паровоза чи лізти поперед батька в пекло, як у нас в Україні, Росії, Білорусі кажуть. Я робив, роблю і буду робити тільки те, про що мене попросять два президенти".

"Мені було доручено Петром Олексійовичем і Володимиром Володимировичем організувати цю зустріч у Мінську – мені сказали, як це зробити, я це зробив. Претензій немає", – сказав він.



"Потім Петро Олексійович звернувся до мене по контактній групі: "Я хочу, щоб це було в Мінську – зможеш це зробити, зроби, будь ласка". Я це зробив, претензій жодних немає", – додав білоруський президент.



Він згадав, що ще раніше з "добрим знайомим" Олександром Турчиновим вів переговори: "Було порушено 5-7 питань, які він поставив переді мною. І я сьогодні публічно на переговорах запитав: "Я все виконав те, що обіцяв?". Він каже: "Більш ніж".



"Так буде і надалі. Все, що доручать мені два президенти, більше за будь-кого залучені в цей конфлікт, ми, білоруси, будемо робити. Ми не претендуємо на жодні лаври. Які можуть бути лаври, коли гинуть люди?", – заявив Лукашенко.



"Ви, українці, повинні знати, що у вас є близькі і рідні люди, які живуть трохи північніше за вас, але нічим не відрізняються від вас. Якщо вам важко – чим лише зможемо, допоможемо", – запевнив він.



Виступ президентів не передбачав можливості задати питання.



Олена Рощенко, УП