Лукашенко о Донбассе: Все, что поручат Порошенко и Путин, сделаем

Президент Беларуси Александр Лукашенко просит, чтобы белорусская гуманитарная помощь шла на восток Украины без посредников.

Об этом он попросил у президента Украины Петра Порошенко, сообщил белорусский лидер на брифинге после переговоров с украинским руководством.

"Мы сегодня очень много говорили о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников и по наикратчайшему пути. Просил Петра Алексеевича, если будет интерес какой-то и у нас совпадут гуманитарные конвои, – чтобы мы это сделали вместе", – заявил Лукашенко.

"Люди-то ведь наши, делить нам нечего. И я благодарен президенту и его коллегам, которые согласились на этот шаг. Мы в состоянии своим людям помогать", – заявил он.

О своей позиции по конфликту на Донбассе Лукашенко сказал: "Я никогда не ставил перед собой целью бежать впереди паровоза или спешить вперед батьки в пекло, как у нас в Украине, России, Беларуси говорят. Я делал, делаю и буду делать только то, о чем меня попросят два президента"

"Мне было поручено Петром Алексеевичем и Владимиром Владимировичем организовать эту встречу в Минске – мне сказали, как это сделать, я это сделал. Претензий нет", – сказал он.

"Потом Петр Алексеевич обратился ко мне по контактной группе: "Я хочу, чтобы это было в Минске – сможешь это сделать, сделай, пожалуйста". Я это сделал, претензий никаких нет", – добавил белорусский президент.

Он вспомнил, что еще раньше с "добрым знакомым" Александром Турчиновым вел переговоры: "Было поднято 5-7 вопросов, которые он поставил передо мной. И я сегодня публично на переговорах спросил: "Я все выполнил то, что обещал?". Он говорит: "Больше чем".

"Так будет и впредь. Все, что поручат мне два президента, больше, чем кто-либо вовлеченные в этот конфликт, мы, белорусы, будем делать. Мы не претендуем ни на какие лавры. Какие могут быть лавры, когда гибнут люди?", – заявил Лукашенко.

"Вы, украинцы, должны знать, что у вас есть близкие и родные люди, которые живут чуть севернее от вас, но ничем не отличаются от вас. Если вам трудно – чем только сможем, поможем", – заверил он.

Выступление президентов не предполагало возможности задать вопросы.

Алена Рощенко, УП