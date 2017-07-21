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Адвокат нацгвардійця Марківа просить допитати українських нардепів

П'ятниця, 21 липня 2017, 18:30

Адвокат затриманого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа хоче, щоб допитали українських нардепів Андрія Антонищака (фракція "БПП" )та Богдана Матківського (позафракційний) як свідків.

Про це розповів Антонищак на брифінгу в Києві, передає "УНІАН".

За словами нардепа, адвокат нацгвардійця знає, що він та Матківський "готові до правдивої дачі показів", щоб допомогти "італійській стороні встановити правду у справі пана Марківа".

"Ми також завірили, що МВС, що ГПУ, що Національна гвардія України нададуть всіляку правову підтримку щодо проходження служби старшого сержанта Марківа, що стосується подій, які відбувалися", - наголосив Антонищак.

За словами депутата, адвокат звернеться з проханням, щоб двох парламентарів залучити у справі як свідків.

"Ми маємо величезне сподівання, що це відбудеться протягом тижня", - додав він.

Він також повідомив, що наступне судове слухання відбудеться не раніше вересня.

Окрім того, за його словами, зараз українські консули мають вільний доступ до Марківа, хоча раніше їх не допускали.

"Пан Марків ні на що не скаржиться, відвідує там спортзал. З духом в нього все нормально. Він знав, що його побратими прилетіли в Італію і цьому був дуже втішений", - розповів нардеп.

Як повідомлялося, захист арештованого в Італії військовослужбовця Нацгвардії України Віталія Марківа вважає за необхідний приліт італійських прокурорів в Україні для допиту свідків і огляду місцевості під Слов'янськом.

Поліція Італії заарештувала громадянина України Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова 2014 року у Слов'янську.

Олег Твердь, УП

Теми: НацгвардіяВерховна РадаІталія
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