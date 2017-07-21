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Адвокат нацгвардейца Маркива просит допросить украинских нардепов

Пятница, 21 июля 2017, 18:30

Адвокат задержанного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива хочет, чтобы допросили украинских нардепов Андрея Антонищак (фракция "БПП") и Богдана Маткивского (внефракционный) как сведетелей.

Об етом рассказал Антонищак на брифинге в Киеве, передает "УНИАН".

По словам нардепа, адвокат нацгвардейца знает, что он и Маткивский "готовы к правдивой дачи показаний", чтобы помочь "итальянской стороне установить правду по делу господина Маркива".

"Мы также заверили, что МВД, что ГПУ, что Национальная гвардия Украины предоставят всяческую правовую поддержку по прохождению службы старшего сержанта Маркива, что касается событий, которые происходили", - подчеркнул Антонищак.

По словам депутата, адвокат обратится с просьбой, чтобы двух парламентариев привлекли в качестве свидетелей.

"У нас есть огромная надежда, что это произойдет в течение недели времени", - добавил он.

Он также сообщил, что следующее судебное слушание состоится не раньше сентября.

Кроме того, по его словам, сейчас украинские консулы имеют свободный доступ к Маркиву, хотя раньше их не допускали.

"Господин Марк ни на что не жалуется, посещает там спортзал. С духом у него все нормально. Он знал, что его собратья прилетели в Италию и этому был очень рад", - рассказал нардеп.

Как сообщалось, защита арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива считает необходимым прилет итальянских прокуроров в Украину для допроса свидетелей и осмотра местности под Славянском.

Полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова в 2014 году в Славянске.

Олег Твердь, УП

Темы: НацгвардияВерховная РадаИталия
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