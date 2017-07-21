Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін каже, що поки не вирішив, чи віддасть крісло президента

П'ятниця, 21 липня 2017, 22:58

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не вирішив, чи піде з посади.

Про це він сказав під час прямої лінії з дітьми "Недитяча розмова" в Сочі.

"Я поки не вирішив - йду я з посади президента чи ні", - заявив він, відповідаючи на запитання про те, чим займеться після того, як залишить крісло глави держави.

Путін додав, що "політичною діяльністю можна займатися поза рамками президентських обов'язків", зазначивши, що існують громадські організації, діяльність яких йому цікава.

На запитання про те, чи хотів би він "на один день зняти цей вантаж (президентства - ред.)", він відповів:

"Я вважаю себе звичайною людиною, хоча мою роботу звичайної не назвеш в силу специфіки. Я вибудовую графік таким чином, щоб у мене був час на творчий розвиток, музику послухати, спортом займатися, з друзями поспілкуватися. Я звик так жити ще до того, як став президентом ".

Як відомо, найближчі вибори президента РФ повинні відбутися в 2018 році.

Дождь, Українська правда

Теми: ПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Путін
Економічні новини 19 липня: РФ атакувала ракетами українські порти, "умови" Путіна по "зерновій угоді"
Путін розповів про "умови" повернення РФ до "зернової угоди"
Путін вирішив не їхати на саміт у ПАР, де йому загрожує арешт
Останні новини
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: