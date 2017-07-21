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Путин говорит, что еще не решил, отдаст ли кресло президента

Пятница, 21 июля 2017, 22:58

Президент России Владимир Путин заявил, что еще не решил — уйдет ли с поста.

Об этом он сказал во время прямой линии с детьми "Недетский разговор" в Сочи.

"Я пока не решил — ухожу я с поста президента или нет", - заявил он, отвечая на вопрос, чем займется после того, как покинет кресло главы государства.

Путин добавил, что "политической деятельностью можно заниматься вне рамок президентских обязанностей", отметив, что существуют общественные организации, деятельность которых ему интересна.

На вопрос о том, хотел ли бы он "на один день снять этот груз (президентства — ред.)", он ответил:

"Я считаю себя обычным человеком, хотя мою работу обычной не назовешь в силу специфики. Я выстраиваю график таким образом, чтобы у меня находилось время на творческое развитие, музыку послушать, спортом заниматься, с друзьями пообщаться. Я привык так жить еще до того, как стал президентом".

Как известно, ближайшие выборы президента РФ должны состояться в 2018 году.

Дождь, Украинская правда

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Темы: ПутинРосcия
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