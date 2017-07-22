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Активістці Femen, яка оголилась в АП, інкримінують хуліганство

Субота, 22 липня 2017, 01:12

Активістку Femen Анджеліну Діаш де Кінташ, яка оголилася в Адміністрації президента України, затримали за звинуваченням у хуліганстві.

Про це її адвокат Ярослав Яценко написав у  Facebook.

За його словами, затримана проведе ніч в ізоляторі тимчасового тримання на Косогірному провулку. Їй інкримінують ч. 3 ст. 296 ККУ (хуліганство із чиненням опору, карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років).

Він також повідомив, що запобіжний захід активістці обиратиме Печерський суд 22 липня

Затримана відмовилась від послуг державного адвоката, але, як повідомляє Яценко, він досі не був до неї допущений.

Як відомо, у п'ятницю під час урочистої зустрічі президента України та президента Білорусі жінка розстібнула свою сорочку, під якою не було одягу, і почала викрикувати "Живе Білорусь!"

У 2011 році три представниці жіночого руху Femen зникли у Мінську після того, як провели акцію у Білорусії 19-го грудня.

За день зниклі учасниці топлес-руху Femen вийшли на зв'язок та розповіли, як їх катували білоруські КДБшники.

"Українська правда" в Threads

Теми: Лукашенкополіціясуд
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