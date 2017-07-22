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Трамп вимагає від Ірану звільнити затриманих американців

Субота, 22 липня 2017, 01:57

Президент США Дональд Трамп попереджає Іран про серйозні наслідки, якщо іранська влада не звільнить утримуваних американських громадян.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Інтерфакс-Україна.

"Президент Трамп готовий ініціювати нові і серйозні наслідки для Ірану, якщо не будуть звільнені і повернені всі несправедливо ув'язнені американські громадяни", - сказано в повідомленні.

Американська адміністрація заявляє, що протягом майже 40 років Іран використовував затримання і захоплення заручників в якості інструменту державної політики і що ця практика використовується донині.

Білий дім попереджає Іран про відповідальність за безпеку всіх громадян США, які перебувають в ув'язненні.

"Президент Дональд Трамп і його адміністрація подвоюють зусилля з повернення додому всіх американців, несправедливо затриманих за кордоном", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, в минулому році в Ірані затримали кількох іранців з подвійним громадянством, серед них - піддані США, Великобританії, Австрії, Канади та Франції. Затримані перебувають за гратами, їх звинувачують у шпигунстві та співпраці з ворожими урядами.

В середині липня іранський суд засудив затриманого спецслужбами громадянина США до десяти років тюремного ув'язнення за шпигунство.

Теми: ІранСША
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