Трамп требует от Ирана освободить задержанных американцев
Президент США Дональд Трамп предупреждает Иран о серьезных последствиях, если иранские власти не освободят удерживаемых американских граждан.
Об этом говорится в сообщении Белого дома, передает Интерфакс-Украина.
"Президент Трамп готов инициировать новые и серьезные последствия для Ирана, если не будут освобождены и возвращены все несправедливо заключенные американские граждане", - сказано в сообщении.
Американская администрация заявляет, что в течение почти 40 лет Иран использовал задержание и захват заложников в качестве инструмента государственной политики и что эта практика используется по сей день.
Белый дом предупреждает Иран об ответственности за безопасность всех граждан США, находящихся в заключении.
"Президент Дональд Трамп и его администрация удваивают усилия по возвращению домой всех американцев, несправедливо задержанных за границей", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, в прошлом году в Иране задержали нескольких иранцев с двойным гражданством, среди них - подданные США, Великобритании, Австрии, Канады и Франции. Задержанные находятся за решеткой, их обвиняют в шпионаже и сотрудничестве с враждебными правительствами.
В середине июля иранский суд приговорил задержанного спецслужбами гражданина США к десяти годам тюремного заключения за шпионаж.