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Справи "тітушок", які вчинили бійку 9 травня у Дніпрі, спрямовані до суду

Субота, 22 липня 2017, 06:12

10 справ так званих "тітушок", учасників масових заворушень 9 травня в Дніпрі, вже спрямовані до суду.

Про це у п’ятницю на брифінгу в Дніпрі повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає Радіо Свобода.

За його словами, готуються обвинувальні акти щодо організаторів заворушень. Також слідство перевіряє можливу причетність до інциденту народного депутата України Олександра Вілкула.

"Щодо справи 9 травня ми достатньо успішно рухаємось уперед. Усі організатори та фінансисти цієї сутички були встановлені і зараз притягуються до відповідальності. Вивчається роль народного депутата Вілкула", – сказав Юрій Луценко.

Він також додав, що поки доказів "недостатньо для оголошення підозри".

Водночас, Луценко повідомив, що генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про несплату співголовою фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександром Вілкулом податків в особливо великому розмірі.

Олександр Вілкул поки цю заяву не коментував.

Генеральний прокурор закликав дніпрян, які мають інформацію щодо тих подій, надати свідчення та докази Генпрокуратурі.

Як відомо у Дніпрі 9 травня під час ходи до монументу Слави представників Соціалістичної партії і партії "Опозиційний блок" між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички.

Поліція застосувала кийки, потерпіли кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала "швидка допомога".

10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за наслідками тих подій звільнив із посад керівників управлінь Національної поліції України у Дніпропетровській області і в місті Дніпрі.

Через заворушення було повідомлено про підозру 15 особам.

Теми: Дніпро9 травняЛуценко
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