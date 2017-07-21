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Генпрокуратура відкрила справу проти Вілкула

П'ятниця, 21 липня 2017, 16:05

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження про несплату співголовою фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді Олександром Вілкулом податків в особливо великому розмірі.

Про це журналістам в Дніпрі сказав 21 липня генпрокурор Юрій Луценко, передають "Українські новини".

За його словами, справу відкрито в п'ятницю.

Генпрокурор заявив, що, якщо депутат сплатить всі необхідні податки, то не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

За словами Луценка, щоб вийти на пред'явлення підозри Вілкулу, Державна фіскальна служба має провести певну роботу, а також потрібно провести ряд експертиз.

"21 липня було внесено в ЄРДР матеріали правоохоронних органів щодо того, що Олександр Вілкул, ймовірно, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах. Далі все буде відбуватися згідно з чинним законодавством", – цитує Луценка "Інтерфакс-Україна".

Генпрокурор висловив сподівання, що все це буде зроблено в стислі терміни.

Раніше Генпрокуратура мала намір відкрити кримінальне провадження проти Вілкула за підозрою в несплаті податків.

Як відомо, 5 липня 2017 року в.о. начальника головного управління ДФС у Дніпропетровській області Оксана Томчук повідомила, що нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула підозрюють у несплаті податків на сумму 19,6 млн. грн.

Вілкул у свою чергу назвав піаром таку заяву Томчук.

Луценко зазначав, що у випадку виявлення несплати податків Вілкулом, подання на притягнення його до відповідальності відомство зможе подати до кінця літа.

Теми: ГенпрокуратураОпозиційний блокподаткинедоторканність
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