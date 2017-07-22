Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сешнс обговорював з послом РФ передвиборну кампанію Трампа

Субота, 22 липня 2017, 06:47

Посол Росії в США Сергій Кисляк звітував своєму керівництву в Москві про те, що спілкувався з колишнім радником Дональда Трампа Джеффом Сешнсом з приводу передвиборної кампанії в 2016 році.

Про це повідомила в п'ятницю, 21 липня, американська газета The Washington Post з посиланням на джерела в минулій і нинішній адміністрації США, пише DW.com.

Як пише видання, звіти Кисляка були перехоплені американською розвідкою. Сешнс і Кисляк вели "суттєві" бесіди з питань, що стосувалися відносин Трампа з Росією і про перспективи цих відносин в тому випадку, якщо Трамп переможе на виборах.

Нинішній генеральний прокурор США Джефф Сешнс був радником Трампа під час передвиборної кампанії. У березні 2017 року газеті The Washington Post з'явилися публікації про те, що Сешнс двічі зустрічався з послом РФ Кисляком в 2016 році, але при вступі на посаду генпрокурора приховав цю інформацію.

Джефф Сешнс неодноразово спростовував ці відомості, в тому числі під присягою в Сенаті.

Трамп 19 липня висловив жаль у зв'язку з тим, що призначив Сешнс генпрокурором. За його словами, він ніколи не зробив би цього, якби знав, що Сешнс відсторониться від розслідування ФБР ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США.

Теми: ТрампСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Трамп
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Останні новини
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: